Suite au sacre de l’Italie en Coupe Davis ce dimanche, compé­ti­tion sur laquelle Rafael Nadal a fait ses grands adieux au tennis mondial il y a quelques jours après la défaite de l’Espagne en quarts de finale, nos confrères de Bein Sports ont décidé de consa­crer une émis­sion spéciale en l’hom­mage de la légende espagnol.

Présent sur le plateau et inter­rogé sur son premier souvenir de Rafael Nadal, Fabrice Santoro a raconté une anec­dote amusante.

« Moi, la première fois que j’ai entendu parler de Rafael Nadal, c’était à Monte‐Carlo lors d’une discus­sion avec Albert Costa, qui a égale­ment gagné Roland‐Garros (en 2002, ndlr), et il me disait : ‘Tu vois, celui qui s’en­traîne, nous, en Espagne, on mise beau­coup sur lui et on pense qu’il va gagner une ou deux fois Roland‐Garros’. Bon, à 12 près il avait raison, il n’était pas très loin de la vérité (rires). »