Le Big 3 est à la recherche de gloire et de toujours plus de titres. En plus de détenir le record de 20 titres du Grand Chelem, Roger Federer est également le joueur qui a disputé le plus de finales dans les Majeurs (31 finales). Le Suisse devance Rafael Nadal (27), Novak Djokovic (26), Ivan Lendl (19), Pete Sampras (18) et Rod Laver (12). Qui finira aussi en tête de ce « classement » ?

