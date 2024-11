Lors d’une inter­view accordée au Corriere dello Sport, l’ex‐12e joueur mondial et actuel direc­teur du Masters 1000 de Madrid, Feliciano Lopez, a fait une prédic­tion concer­nant Jannik Sinner, déjà vain­queur de deux tour­nois du Grand Chelem à 23 ans.

« Il est diffi­cile de dire combien de tour­nois du Grand Chelem Sinner rempor­tera. Il sera certai­ne­ment dans les deux chiffres, disons 14. Cette année, il a connu une saison au‐delà de toute logique, rempor­tant un nombre irréel de matches. Il ne fait aucun doute qu’il mérite d’être numéro 1 mondial. S’il y a une chose plus impres­sion­nante que l’in­ten­sité de son tennis, c’est sa capa­cité à main­tenir la barre haute. Tous les autres ont des hauts et des bas, mais pas lui. Si j’y pense, il y a deux ans, il était un joueur diffé­rent et aujourd’hui, il veut encore s’amé­liorer, alors j’ima­gine ce qu’il pour­rait jouer s’il conti­nuait comme ça. »