Dans un live avec Boris Becker et Mats Wilander pour Eurosport, le jeune espoir canadien a a insisté sur le fait que même s’il avait que tout le monde aimerait que lui et les autres puissent enfin détrôner le Big Three, cela était surtout difficile parce que le niveau de tennis était très élevé : « Nous devons continuer à pousser, mais je pense que la partie la plus difficile est le niveau auquel ces trois gars jouent encore. Ils nous poussent tous dans nos limites. Je pense que plus le temps passe, plus ils repoussent le moment où ils seraient censés baisser la garde. C’est impressionnant et je sais pas quand cela va arriver »