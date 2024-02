L’entraîneur de Carlos Alcaraz était bien présent cette semaine à Buenos Aires, lui qui était à l’Open d’Australie après une opéra­tion du genou. Cependant, cela n’a pas suffi car Alcaraz s’est incliné en demi‐finale face à Nicolas Jarry. Une défaite encore déce­vante pour l’Espagnol.

Son coach, Juan Carlos Ferrero, a accordé une longue inter­view au quoti­dien La Nacion il y a quelques jours.

Interrogé sur les diffé­rences entre sa géné­ra­tion et celle actuelle dont fait partie son joueur, l’an­cien numéro 1 mondial a notam­ment souligné le rapport à la tech­no­logie et aux réseaux sociaux comme l’un des aspects à surveiller de très près.

« C’est évidem­ment la géné­ra­tion de l’élec­tro­nique. Le monde des réseaux sociaux, le fait d’être tout le temps au télé­phone est quelque chose qui peut être inquié­tant, parce que cela brouille un peu la réalité des choses. Le télé­phone est quelque chose de dange­reux et qui doit être utilisé de manière parti­cu­lière, dans un but précis. À notre époque, cela n’a pas eu autant d’écho dans le monde entier. Aujourd’hui, instan­ta­né­ment, vous mettez une chose et c’est partout sur la planète. »