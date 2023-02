Au cours d’une inter­view accordée au Corriere dello Sport, Fabio Fognini donne son avis sur le 10e sacre de son ami Novak Djokovic à l’Open d’Australie, syno­nyme de 22e titre du Grand Chelem, soit autant que Rafael Nadal et deux de plus que Roger Federer.

« Nole est le plus fort et les chiffres le prouvent, mais il est aussi le moins aimé du Big 3. Il est diffi­cile de lui trouver un adjectif appro­prié. L’année dernière, il n’a pas joué deux Chelems et quatre Masters 1000, mais il s’est qualifié lui‐même aux ATP Finals. Après tout ce qui s’est passé l’année dernière à Melbourne, Nole est revenu et a laissé sa marque. Lui, Roger et Rafa ont mono­po­lisé le circuit et écrit l’histoire de ce sport », a constaté l’Italien, qui n’a jamais battu Djokovic et Federer.