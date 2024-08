Les erreurs d’ar­bi­trages dues à des problèmes infor­ma­tiques se répètent de plus en plus, et les joueurs en sont les premières victimes.

La semaine dernière à Montréal, Frances Tiafoe avait du rejouer un point qu’il avait gagné à cause d’une panne du ‘Hawk eye’.

La même situa­tion est arrivée à Taylor Fritz lors de son match à Cincinnati face à Brandon Nakashima. Fritz avait d’ailleurs décrit la situa­tion comme « la chose la plus folle et ridi­cule qu’il n’ai jamais vue ».

Affolé de revoir d’autres erreurs comme celles qu’il a subi, Frances Tiafoe a adressé un message clair à l’ATP.

« Mec, il faut que je règle ça. Ça m’est arrivé la semaine dernière. Faites mieux l’ATP Tour. S’il vous plaît, faites mieux. », a écrit l’Américain sur Instagram.