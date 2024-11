Membre de l’équipe de Rafael Nadal entre 2005 et 2022, Francis Roig connaît parfai­te­ment l’homme aux 14 Roland‐Garros. Il a fait quelques confi­dences à L’Equipe après la fin de carrière offi­cielle de la légende espagnole.

« Rafael Nadal n’est pas un exemple à suivre, tech­ni­que­ment, avec une gestuelle parti­cu­lière et une accé­lé­ra­tion incroyable du bras, tout en ayant beau­coup de feeling dans la main. On parle quand même d’un surdoué, un joueur spec­ta­cu­laire, travailleur, très confiant dans le processus d’amé­lio­ra­tion, avec un pouvoir de concen­tra­tion et d’im­pli­ca­tion très élevé. Il y a eu de nombreuses périodes où il ne pouvait pas travailler comme il l’au­rait souhaité, à cause de problé­ma­tiques physiques (genou, pied…), et on a fait en sorte que tous ses mouve­ments provoquent au fur et à mesure une moins grande dépense éner­gé­tique à la frappe. Plus le temps passait, plus il deve­nait exigeant avec lui‐même à l’en­traî­ne­ment. La qualité a remplacé le volume, mais les séances, il les finis­sait rare­ment content. »