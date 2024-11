Invité du podcast Inside‐in, l’an­cien entraî­neur de Roger Federer et Pete Sampras, Paul Annacone, a partagé une réflexion sur Carlos Alcaraz, encore auteur d’une fin de saison compliquée.

« Il faut trouver ce qui nous motive et s’y tenir. Et je pense que Carlos Alcaraz est un joueur joyeux. Je pense que cette année, il a perdu un peu de cette joie, et ce pour une multi­tude de raisons. Je pense que l’une de ses plus grandes réus­sites a été l’un des plus grands obstacles qu’il ait eu à surmonter cette année, à savoir le fait de n’avoir obtenu ‘qu’une’ médaille d’argent. C’est une grande réus­site, mais je pense que cela lui a un peu brisé le cœur aux Jeux olym­piques, et je pense que cela l’a un peu perturbé pendant le reste de l’été », a déclaré le coach améri­cain dans des propos rapportés par Sportskeeda.