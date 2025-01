Alors que Richard Gasquet a dit adieu à l’Open d’Australie après sa défaite au premier tour des quali­fi­ca­tions, Eurosport a sorti une inter­view du Français réalisée en décembre dernier.

Celui qui prendra sa retraite lors du prochain Roland‐Garros a notam­ment répondu à la ques­tion suivante : « Est‐ce que cette insou­ciance ne pouvait pas revenir plus tard ? Quand vous affrontez encore Rafael Nadal ou Novak Djokovic, retrouver une forme d’in­sou­ciance pour se convaincre que ‘oui, aujourd’hui, je peux les taper’ ? »

« Mais on a essayé. J’ai perdu du temps, mais j’ai fini par le rattraper. J’étais quand même septième mondial, j’ai joué des demi‐finales de Grand Chelem. Mais, après, j’ai été moins fort. Il ne faut pas non plus cher­cher des trucs mentaux. C’est assez fran­çais ça. Sincèrement, ce n’était pas un problème mental quand on perdait. C’est qu’ils jouaient mieux que nous. Au niveau inten­sité, au niveau physique, ils étaient énormes. Ils étaient plus forts. Donc, comme je l’ai dit, il faut être assez carté­sien dans le tennis quand même et ne pas toujours cher­cher midi à 14 heures », a estimé Gasquet qui affiche un bilan de 2 victoires pour 19 défaites contre Roger Federer, 0–18 contre Rafael Nadal et 1–13 contre Novak Djokovic.