Analyste tennis offi­ciant pour Tennis Channel et l’US Open, Gill Gross, dans une récente vidéo publiée sur sa chaîne Youtube, a dévoilé sans trop de surprise son joueur de l’année 2023.

Un petit indice, il est Serbe…

« Votre joueur de l’année 2023 de l’ana­lyse des matchs du lundi est Novak Djokovic. À mon avis, c’est l’une des plus incroyables démons­tra­tions de défi de l’âge dans l’his­toire du sport. Novak a tout simple­ment réalisé l’une de ses plus belles saisons à 36 ans. Il a remporté quatre des cinq plus grands événe­ments de l’année et n’est passé qu’à un match du Grand Chelem calen­daire Je ne m’en étais pas rendu compte avant d’es­sayer de choisir sa perfor­mance de l’année, mais dans quatre de ces cinq plus grands événe­ments, ses victoires en finale ont été rempor­tées sans perdre le moindre set. »