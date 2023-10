Battu ce dimanche par Andrey Rublev au deuxième tour du Masters 1000 de Shanghai, Quentin Halys, 76e mondial cette semaine, a mis du temps avant de s’im­poser parmi le top 100 mondial alors qu’il était l’un des meilleurs de sa géné­ra­tion chez les jeunes aux côtés des Alexander Zverev, Nick Kyrgios ou encore Borna Coric.

Récemment de passage sur le podcast de nos confrères de Tennis Legend, le Tricolore, après être revenu sur son match déclic face à Rafael Nadal au premier tour de Roland‐Garros en 2015, a cette fois évoqué son retard par rapport aux joueurs de sa génération.

Max Zamora : « Est‐ce que de voir les Kyrgios, Zverev et Coric devant toi, ça te fait un truc ou chacun sa vie et tu t’en fous ? »

Quentin Halys : « Non, je n’ai pas d’amer­tume de ce côté‐là. Limite, pas que cela me rassure, mais je me dit : ‘Tu étais au niveau, certes ils sont bien mieux classés que toi, mais tennis­ti­que­ment, tu n’as pas grand chose à leur envier.’ Je sais que je n’ai pas tout bien fait, je sais que des choses à améliorer mais je n’ai que 26 ans et ma carrière va encore être longue, je ne vais pas m’api­toyer sur mon sort main­te­nant. On verra dans 10 ans qui a fait quoi. Forcément que cela me motive mais ca me rassure aussi dans le sens où ces mecs‐là, j’étais avec eux, j’avais les mêmes clas­se­ment, on a commencé ensemble. Moi, j’ai encore du mal à les mettre 10e mondial dans ma tête. Quand je les croise, ce sont toujours les mecs avec qui j’étais en juniors, ça désa­cra­lise un peu tout aussi. Et oui, j’ai envie d’être comme eux, et non je ne vais pas tout casser parce que je ne suis pas comme eux. Je suis peut‐être en retard main­te­nant mais ce qui compte ce sera dans plusieurs années et, encore une fois, je ne compa­rerai pas ma carrière avec quel­qu’un d’autre, chacun la sienne. »