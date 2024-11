Hubert Hurkacz a de l’am­bi­tion et il le prouve avec ce double recrutement.

Séparé de Craig Boynton depuis le mois d’août dernier, entraî­neur avec qui il a colla­boré plus de cinq ans et atteint la 6e place mondiale, le Polonais a surpris tout le monde ce vendredi en s’en­tou­rant de la légende Ivan Lendl, ex‐coach d’Andy Murray, et de Nicolas Massu, autre­fois aux côtés de Dominic Thiem.

C’est avec une photo publiée sur son compte Instagram que l’ac­tuel 16e joueur mondial a offi­cia­lisé cette nouvelle association.

« En route pour 2025 », a écrit Hurkacz qui montre par ce recru­te­ment qu’il est déter­miné à passer un cap dans sa carrière avec l’ob­jectif ultime de remporter un titre du Grand Chelem.