Et si la présence de Novak Djokovic aux Jeux olym­piques de Tokyo en juillet 2021 était la véri­table raison de la sépa­ra­tion entre le numéro 1 mondial et son fidèle entraî­neur, Marian Vajda ? C’est en tout cas ce que lais­sait entendre l’in­ter­view accordée par l’en­traî­neur slovaque en mars dernier à un média de son pays.

Depuis, Goran Ivanisevic, qui demeure l’unique entraî­neur du joueur serbe, s’est montré en désac­cord avec son homo­logue sur cette ques­tion dans sa dernière entrevue avec Ubitennis.

« Personne ne pouvait l’empêcher de jouer aux Jeux Olympiques. Je ne pense pas qu’il ait fait une erreur. Je pense simple­ment qu’il a fait une erreur en jouant le double mixte. Ce n’était pas néces­saire, car à la fin il était fatigué. Il n’a même pas joué pour la troi­sième ou la quatrième place. Je ne pense pas que c’est pour cela qu’il a perdu la finale de l’US Open. (Daniil) Medvedev a été très bon. On ne peut jamais le sous‐estimer, à aucun moment. C’est un joueur incroyable. C’était un meilleur joueur ce jour‐là. Mais Novak n’était pas Novak. Il manquait quelque chose. Mais encore une fois, je ne pense pas que ce soit à cause des Jeux Olympiques. C’est juste arrivé. C’est arrivé à un mauvais moment. C’est arrivé dans le match le plus impor­tant. Ça aurait proba­ble­ment été l’his­toire du tennis de gagner après… tant d’an­nées. Le premier gars qui a eu la chance de réaliser le Grand Chelem dans la même année civile. »