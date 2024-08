Jannik Sinner a bien démarré son tournoi à Cincinnati en s’im­po­sant en deux manches face à l’Américain Alex Michelsen (6−4, 7–5).

Une victoire rassu­rante après son élimi­na­tion précoce à Montréal, mais l’Italien va conti­nuer de devoir lutter avec ses problèmes physiques, et notam­ment à la hance.

Juste avant son entrée en lice, il était revenu sur le fait d’avoir manqué les Jeux Olympiques, mais aussi sur les doutes qu’il pouvait avoir et comment il les avait surpassés.

« Je pense encore aux Jeux olym­piques que j’ai ratés après m’être préparé, mais je dois l’ac­cepter, cela fait partie du sport. Je dois être heureux de ce que j’ai, sans toujours regarder les aspects néga­tifs. Cette année, j’avais l’im­pres­sion de bien jouer, même à Roland‐Garros. J’espérais me construire une chance de remporter une médaille. Je pense que ma saison se passe très bien en tout cas, on peut conti­nuer à bâtir là‐dessus. Nous avons tous des doutes. Parfois, avant de gagner en Australie, je me deman­dais si j’étais capable de gagner un Grand Chelem. Et puis vous le gagnez. À partir de ce moment, vous vous convain­quez que vous pouvez le faire, mais sans arrêter de travailler. »

Sinner 🇮🇹🎙



« Ripenso ancora alle Olimpiadi che mi sono perso dopo averle prepa­rate, ma devo accet­tarlo, fa parte dello sport. Devo essere felice di ciò che ho, senza guar­dare sempre gli aspetti nega­tivi.



Quest'anno sentivo di star giocando bene, anche al Roland Garros. Speravo…

Au prochain tour, Sinner affron­tera Jordan Thompson, tombeur de Sebastian Baez.