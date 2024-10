Directrice de la Fondation Novak Djokovic depuis plusieurs années, Jelena Djokovic a pris le temps de répondre à une inter­view de nos confrères argen­tins de La Nacion.

Et après avoir évoqué les conver­sa­tions de ses enfants à propos du statut de leur père, l’épouse de l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a cette fois tenté d’ex­pli­quer ce qu’elle avait ressenti suite au sacre de Novak lors des Jeux Olympiques de Paris en août dernier.

« Vous ne me croirez pas si je vous dis ce que j’ai ressenti. J’ai pleuré de bonheur et pensé à ce qui allait suivre. L’or olym­pique était un objectif très diffi­cile à atteindre, il lui a fallu beau­coup de temps [Paris 2024 était sa cinquième parti­ci­pa­tion aux Jeux olym­piques]. Je sais qu’il ne s’ar­rê­tera pas là. C’est un géant en termes de capa­cités mentales et spiri­tuelles. C’est un honneur de vivre avec lui et, d’une certaine manière, d’être inspiré par lui. »