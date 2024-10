Lors de son inter­view accordée à La Nacion, dans laquelle elle a parlé de son mari comme « un cham­pion des gens ordi­naires, pas des riches », l’épouse de Novak Djokovic, Jelena, a répondu à la ques­tion suivante : « Vos enfants, Stefan et Tara, âgés de 10 et 7 ans, comprennent‐ils déjà ce que symbo­lise le père ? »

« Ils sont très jeunes, donc ils ne comprennent pas beau­coup de choses impor­tantes, comme ce que leur père repré­sente pour les gens. Mais ils comprennent que c’est un travailleur acharné et qu’il est très respecté. Ils le voient lors­qu’ils voyagent et qu’il y a beau­coup de fans, et ils voient l’at­ten­tion qu’il reçoit. Ils comprennent donc cela. Et je les entends parfois dire : ‘Tu sais qui est mon père’. C’est une sorte de vantar­dise enfan­tine, mais l’autre signi­fi­ca­tion, c’est qu’ils commencent à comprendre grâce au travail de la fonda­tion. Car c’est aussi ce que Novak souhaite, que son héri­tage soit de changer le monde pour les enfants. Parce qu’il avait un rêve lors­qu’il était enfant et qu’il l’a réalisé. »