Comme beau­coup d’an­ciennes gloires du tennis ces dix derniers jours, Jimmy Connors est revenu sur la défaite quelques peu surprise de Novak Djokovic en demi‐finale de l’Open d’Australie, face à Jannik Sinner.

Dans le podcast Advantage Connors, l’Américain vain­queur de huit Grands Chelems a estimé que le Serbe allait très vite revenir à son meilleur niveau, et qu’il serait prêt à tout gagner.

« Federer n’est plus là. Et Nadal est blessé, mais Djokovic est encore vivant. Il trou­vera un moyen d’uti­liser tout ce qu’il peut pour essayer de se remettre sur les rails et de gagner Roland Garros, Wimbledon ou l’US Open avant la fin de l’année. »