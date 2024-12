Invité à dési­gner sa révé­la­tion de la saison 2024 sur le circuit ATP, John Isner, dans le dernier épisode du podcast Nothing Major, qu’il anime aux côtés de Sam Querrey, Steve Jonhson et Jack Sock, a choisi le Français Giovanni Mpetshi Perricard.

Un choix tout sauf anodin pour l’an­cien 8e mondial qui doit forcé­ment se retrouver dans le style de jeu de l’ac­tuel 31e mondial.

« Il m’a échauffé à Roland‐Garros il y a quelques années et je me souviens avoir pensé que son revers était vrai­ment mauvais mais qu’il pouvait écraser la balle en coup droit et que son service était évidem­ment énorme. Ce n’est pas vrai­ment surpre­nant pour moi qu’il ait fait ce qu’il a fait cette saison. Sa façon de servir est incroyable. Gagner un ATP 500 (à Bâle) est un résultat énorme. Si son corps le laisse tran­quille, il va être un cauchemar pour de nombreux joueurs pendant de nombreuses années. »