Lors de son inter­view accordée à Punto de Break, dans laquelle il a évoqué les axes d’amé­lio­ra­tion pour son joueur, l’en­traî­neur de Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero, a répondu à l’af­fir­ma­tion suivante : « certains peuvent penser que l’année n’a pas été très bonne… »

« Nous pensons le contraire : ce fut une année spec­ta­cu­laire. Gagner un Grand Chelem est très, très compliqué, alors en gagner deux (Roland‐Garros et Wimbledon, ndlr) fait que cette saison est magni­fique, même s’il est toujours possible de s’amé­liorer, par exemple en dehors du court ou en s’en­traî­nant sur certains aspects. Carlos est très conscient des choses qu’il doit améliorer chaque année, je le vois chaque jour plus mûr lors­qu’il s’agit d’être un profes­sionnel et de faire les choses en réflé­chis­sant. J’aime la façon dont il aborde la pré‐saison, je le vois très concentré sur les choses qu’il veut améliorer ou sur celles qui n’ont pas bien fonc­tionné cette année. »