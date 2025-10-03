Lors de son discours après sa victoire en finale à Tokyo contre Taylor Fritz, Carlos Alcaraz n’a pas oublié de saluer le travail de son physio­thé­ra­peute, Juanjo Moreno. Ce dernier a effet aidé le numéro 1 mondial à surmonter une grosse alerte au niveau de la cheville lors du premier tour.

« Nous avons traversé des diffi­cultés qui ont mis à l’épreuve notre capa­cité d’adap­ta­tion, et c’est préci­sé­ment dans ces moments‐là que se révèle la véri­table force : trans­former la pres­sion en appren­tis­sage et en crois­sance. Merci Carlos pour tes paroles l’autre jour et pour tes efforts quoti­diens dans mon travail, ton enga­ge­ment me pousse à devenir chaque jour un meilleur physio­thé­ra­peute et prépa­ra­teur physique. Comme le confirme la science de la perfor­mance, les progrès les plus impor­tants ne découlent pas seule­ment du talent, mais aussi de la rési­lience partagée, de la coopé­ra­tion et de la capa­cité à adapter son corps et son esprit pour surmonter les défis qui se présentent à nous, toujours », a réagi Juanjo Moreno sur Instagram.

Le groupe vit bien !