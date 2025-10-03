Lors de son discours après sa victoire en finale à Tokyo contre Taylor Fritz, Carlos Alcaraz n’a pas oublié de saluer le travail de son physiothérapeute, Juanjo Moreno. Ce dernier a effet aidé le numéro 1 mondial à surmonter une grosse alerte au niveau de la cheville lors du premier tour.
« Nous avons traversé des difficultés qui ont mis à l’épreuve notre capacité d’adaptation, et c’est précisément dans ces moments‐là que se révèle la véritable force : transformer la pression en apprentissage et en croissance. Merci Carlos pour tes paroles l’autre jour et pour tes efforts quotidiens dans mon travail, ton engagement me pousse à devenir chaque jour un meilleur physiothérapeute et préparateur physique. Comme le confirme la science de la performance, les progrès les plus importants ne découlent pas seulement du talent, mais aussi de la résilience partagée, de la coopération et de la capacité à adapter son corps et son esprit pour surmonter les défis qui se présentent à nous, toujours », a réagi Juanjo Moreno sur Instagram.
Le groupe vit bien !
Publié le vendredi 3 octobre 2025 à 10:58