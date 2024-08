Si Jules Marie n’est que 289e mondial et le 37e joueur fran­çais au clas­se­ment ATP, il est pour­tant l’un des joueurs trico­lores les plus connus et popu­laires, notam­ment auprès des jeunes. L’une des prin­ci­pales raisons est évidem­ment liée à la chaîne Youtube qu’il a décidé de créer avec son frère en 2020 et qui compte aujourd’hui 126 000 abonnés.

Récemment inter­rogé par le site les Dicodusport, Jules est revenu sur sa popu­la­rité présente même à l’étranger.

« Pour l’instant j’adore. Après j’imagine les Roger Federer ou Novak Djokovic ça doit être limite invi­vable, parce qu’ils ne peuvent pas sortir dans la rue sans avoir 10 personnes qui déboulent sur eux pour une photo. À mon humble niveau c’est super, mais je pense qu’au-dessus ça doit être dur à vivre. »