À la suite de son record de semaines passées en tant que numéro 1 mondial avec 311 semaines, Novak Djokovic a reçu une tonne de messages de féli­ci­ta­tions venant du monde entier. Et le Brésilien Gustavo Kuerten, triple vain­queur de Roland Garros, n’a évidem­ment pas oublié de célé­brer son grand ami serbe avec qui il avait disputé une exhi­bi­tion à Rio en 2012.

« Mec, féli­ci­ta­tions, merci pour ces nouvelles pages de tennis. Avez‐tu imaginé aller aussi loin ? Encore plus avec ces deux grands génies du tennis de la même époque que sont Federer et Nadal, et réali­sant des exploits extra­or­di­naires ? Tu es le plus grand joueur de tennis du monde ! », a écrit le Brésilien dans un message à desti­na­tion du numéro 1 mondial via le média Globoesporte.