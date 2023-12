Après avoir annoncé son forfait pour le prochain Open d’Australie, Nick Kyrgios, qui n’a joué qu’un seul match depuis octobre 2022 (en juin dernier) à cause de bles­sures notam­ment au genou, a fait aveu sur sa vie loin du circuit dans le dernier épisode de l’émis­sion « On Porpuse de Jay Shetty » sur Youtube.

« C’est diffi­cile pour moi, car lorsque je suis loin du sport pendant si long­temps, cela ne me manque pas vrai­ment, donc cela m’ef­fraie. C’est comme si j’avais toujours su que la vie avait beau­coup de choses inté­res­santes et qu’avec le tennis, on voya­geait sept ou huit mois par an. Je vois rare­ment ma famille et mes amis. Pendant cette période, je peux donc passer plus de temps avec ma parte­naire, ma famille et faire toutes ces choses que j’ai manquées. Ma vie est formi­dable main­te­nant, mais le tennis me manque un petit peu quand même parce que c’est tout ce que j’ai connu depuis l’âge de sept ans. »