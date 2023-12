A trois semaines de son grand retour, prévu à Brisbane du 31 décembre au 7 janvier, Rafael Nadal pour­suit sa montée en puis­sance au sein de son Académie au Koweït où il s’en­traîne avec Arthur Fils.

Les moindres faits et gestes de l’Espagnol sont scrutés et partagés, pour le plus grand bonheur de ses fans, qu’il régale même balle… aux pieds. La preuve en images.

Nadal n’a rien perdu de sa « technique ».