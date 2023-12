Lors d’une inter­view accordée au jour­na­liste Piers Morgan sur TalkTV, durant laquelle il a parlé de l’aide de l’aide précieuse d’Andy Murray lors­qu’il traver­sait une période sombre et expliqué pour­quoi Novak Djokovic était selon lui l’un des plus grands athlètes de l’his­toire, Nick Kyrgios a égale­ment évoqué les compa­rai­sons avec la légende John McEnroe, égale­ment connu pour son carac­tère volcanique.

« Je ne pense pas avoir jamais été exclu d’un match. Il a cassé toutes ses raquettes et n’avait plus de raquettes pour jouer. Je ne pense pas en être déjà arrivé là. Je suis moi‐même parfois sorti du court », a déclaré l’Australien, qui n’a joué qu’un seul match en 2023 à cause de plusieurs bles­sures, notam­ment au genou.