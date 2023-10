Le média Tennis.com a offert un joli cadeau à Andrey Rublev pour ses 26 ans en récol­tant plusieurs témoi­gnages de ses collègues mascu­lins et fémi­nins à propos de sa person­na­lité très appré­ciée sur le circuit.

Dominic Thiem a notam­ment raconté une anec­dote révé­la­trice de la bien­veillance du 5e joueur mondial.

« Lorsqu’il a gagné à Monte‐Carlo (en avril dernier), je lui ai envoyé un message de féli­ci­ta­tions et il m’a immé­dia­te­ment répondu en me disant qu’il était à ma dispo­si­tion si je voulais discuter ou si j’avais besoin d’un soutien ou d’un conseil dans les moments diffi­ciles que je traverse. Il m’a toujours beau­coup encou­ragé à revenir à mon meilleur niveau et je ne m’at­ten­dais pas à ce qu’il fasse quelque chose comme ça, au meilleur moment de sa carrière. Cela témoigne quel genre de gars il est », a déclaré le vain­queur de l’US Open 2020.