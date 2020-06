Alex de Minaur a vécu son confinement à Alicante, loin de son Australie. Interrogé par le Sydney Morning Herald, le protégé de Lleyton Hewitt a fait quelques confessions sur cette période très particulière : « C’est honnêtement l’un des moments les plus difficiles de ma carrière. Nous avons été frappés par cette pandémie et tout d’un coup, tout a changé dans ma vie. Nous avons l’habitude de voyager partout, de ne pas passer plus d’une à trois semaines maximum dans un seul endroit. Tout d’un coup, on est coincés au même endroit. Tu n’as plus le droit de partir, de s’entraîner, de participer à des compétitions, c’était vraiment un coup dur. On essaie de rester motivés et d’avoir le retour de la compétition en tête, mais c’est difficile car nous ne savons toujours pas quand ça arrivera. »