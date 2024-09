Actuellement classé au 44e rang mondial et auteur d’une tournée améri­caine sans relief (trois victoires pour trois défaites) malgré un coup d’éclat face à Carlos Alcaraz à Cincinnati, Gaël Monfils, qu’on retrou­vera à partir du 26 septembre prochain sur l’ATP 500 de Pékin, a fait un choix fort pour la fin de saison et le début de la tournée indoor.

En effet, le Français de 38 ans a décidé de ne pas s’ali­gner sur l’ATP 250 de Stockholm (du 14 au 20 octobre), tournoi qu’il avait remporté en 2023, glanant ainsi son premier titre depuis près de deux ans.

Une déci­sion qui s’ex­plique peut‐être par des points suffi­sam­ment engen­drés lors du début d’année, avec notam­ment à une tournée améri­caine de mars correcte (huitième de finale à Indian Wells et 3e tour à Miami) et deux demi‐finales dispu­tées sur les ATP 250 de Doha et de Majorque.

De plus, le Parisien aura tout à gagner lors de la tournée asia­tique sur laquelle il n’avait pas pris part l’année dernière.