John McEnroe est plutôt bien placé pour parler, lui qui a été consi­déré pendant la majeure partie de sa carrière comme le méchant, le vilain du circuit.

Il n’est donc pas surpre­nant de le voir prendre une nouvelle fois la défense de Novak Djokovic qui, selon lui, n’est pas assez respecté et apprécié comparé à ses deux collègues du Big 3.

« Rafael Nadal et Roger Federer ont une répu­ta­tion légen­daire, et ils le méritent. Ils ont été incroyables. Novak Djokovic ne s’est pas contenté de les égaler, il les a dépassés en termes de perfor­mances globales, ce qui semblait impos­sible. Ces deux hommes, Rafa et Roger, sont des artistes de grande classe. Ils sont aimés et respectés dans le monde entier alors que Novak est traité injus­te­ment. Il est le méchant, le mauvais garçon. Je pense qu’il faut un gentil et un méchant d’une certaine manière. Cela peut aider le sport lors­qu’il y a des riva­lités de ce genre. Je pense que c’est injuste, honnê­te­ment, parce qu’il est excellent pour le jeu, sur le court et en dehors », a déclaré « Big Mac » dans des propos rapportés par Inews.