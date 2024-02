Lindsey Vonn, une des plus grandes cham­pionnes de l’his­toire du ski alpin, est aussi une bonne amie de Roger Federer.

Les deux ont été aperçus très récem­ment en train de skier ensemble, comme l’in­dique une publi­ca­tion Instagram de l’Américaine, sous laquelle elle a eu le malheur d’écire : « Peu importe ce que disent les statis­tiques, tu es pour toujours mon GOAT, car ce n’est pas une ques­tion de statis­tiques mais de l’im­pact que tu as eu sur moi. »

Difficile à avaler pour les fans de Novak Djokovic, qui en terme de statis­tiques est au‐dessus de Roger Federer. Lindsey Vonn s’est donc justi­fiée un peu plus tard sur X.

« Le titre de GOAT est un titre subjectif. Qu’est-ce qui rend quelqu’un formi­dable ? Est‐ce que ce sont des statis­tiques ? Est‐ce que ce sont des records ? Est‐ce un impact ? Est‐ce un carac­tère ? Est‐ce que c’est tout ce qui précède ? Les gens ont des diver­gences d’opinion et ce n’est pas grave. Mon GOAT n’est peut‐être pas votre GOAT et il y aura toujours un débat, mais les opinions ne sont que cela, des opinions, et tout le monde y a droit. »