Novak Djokovic est‐il toujours aussi fort, athlé­ti­que­ment, qu’il y a 10 ans ?

C’est la ques­tion à laquelle Marion Bartoli a tenté de répondre dans le dernier épisode de l’émis­sion de nos confrères de Tennis Majors, Match Points. Voici sa réponse…

« Il va toujours aussi vite sur la balle, parce qu’il anti­cipe mieux. Il lit le jeu encore plus rapi­de­ment. Avant, il défen­dait aussi bien en grande partie grâce à ses qualités physiques. Ce qui est normal, parce qu’à 26 ans on est au sommet de sa forme. C’est à ce moment qu’on est le plus explosif, qu’on a le plus de force et on récu­père toujours aussi vite qu’en début de ving­taine. Maintenant, ses réponses muscu­laires sont proba­ble­ment légè­re­ment plus lentes, mais ça ne se voit pas, il se déplace toujours aussi bien, parce qu’il lit encore mieux le jeu. C’est ce qui fait que ses adver­saires ont la sensa­tion de n’avoir aucune marge. Il rend le court si petit, ses oppo­sants ne peuvent viser aucune zone impor­tante pour le mettre en diffi­culté. Tout ça, c’est dû à ses qualités d’anticipation, mais aussi au fait de connaître les tactiques et schémas de jeu de ses adver­saires. Sur les points cruciaux, il sait où ils vont jouer. »