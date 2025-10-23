Officiellement forfait pour la fin de saison 2025 après avoir seulement disputé deux petits matchs depuis sa fracture de fatigue au dos contractée à Roland‐Garros en mai dernier, Arthur Fils inquiète ses fans et les observateurs que nous sommes.
Le jeune français, dont les douleurs au dos ne sont pas une nouveauté, va sûrement devoir gérer ce souci pour le restant de sa carrière. Nos confrères d’Eurosport ont donc eu la bonne idée d’interroger un spécialiste, Mathias Willame, kiné du sport, qui a notamment officié pour l’équipe de France de golf.
« Sans connaître son dossier médical, il semble qu’Arthur a deux situations à gérer aujourd’hui : une lésion aigue, qui est semble‐t‐il guérie ou en voie de guérison, et une lésion chronique. Ce ‘gamin’ a mal au dos depuis son adolescence, avec tout l’impact psycho‐émotionnel que cela comporte dans la mémorisation de la douleur. On peut penser que cette nouvelle lésion osseuse contractée à Roland‐Garros a eu un impact sur sa boucle sensori‐motrice qui, elle, continue de renvoyer des informations de douleur. Si tel est le cas, c’est cette lésion de la boucle sensori‐motrice qui doit être prise en charge. »
Publié le jeudi 23 octobre 2025 à 17:41