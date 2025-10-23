AccueilATPMathias Willame (kiné du sport) sur Arthur Fils, toujours blessé : "Ce...
Mathias Willame (kiné du sport) sur Arthur Fils, toujours blessé : « Ce ‘gamin’ a mal au dos depuis son adoles­cence. Sans connaître son dossier médical, il semble qu’il a deux situa­tions à gérer aujourd’hui : une lésion aigue, qui est semble‐t‐il guérie ou en voie de guérison, et une lésion chronique »

Par Thomas S

-

Officiellement forfait pour la fin de saison 2025 après avoir seule­ment disputé deux petits matchs depuis sa frac­ture de fatigue au dos contractée à Roland‐Garros en mai dernier, Arthur Fils inquiète ses fans et les obser­va­teurs que nous sommes. 

Le jeune fran­çais, dont les douleurs au dos ne sont pas une nouveauté, va sûre­ment devoir gérer ce souci pour le restant de sa carrière. Nos confrères d’Eurosport ont donc eu la bonne idée d’in­ter­roger un spécia­liste, Mathias Willame, kiné du sport, qui a notam­ment officié pour l’équipe de France de golf. 

« Sans connaître son dossier médical, il semble qu’Arthur a deux situa­tions à gérer aujourd’hui : une lésion aigue, qui est semble‐t‐il guérie ou en voie de guérison, et une lésion chro­nique. Ce ‘gamin’ a mal au dos depuis son adoles­cence, avec tout l’im­pact psycho‐émotionnel que cela comporte dans la mémo­ri­sa­tion de la douleur. On peut penser que cette nouvelle lésion osseuse contractée à Roland‐Garros a eu un impact sur sa boucle sensori‐motrice qui, elle, continue de renvoyer des infor­ma­tions de douleur. Si tel est le cas, c’est cette lésion de la boucle sensori‐motrice qui doit être prise en charge. »

Publié le jeudi 23 octobre 2025 à 17:41

