Inquiet mais pas alar­miste, Mats Wilander est revenu chez nos confrères d’Eurosport sur le forfait de Rafael Nadal pour le Masters 1000 de Monte‐Carlo. Et le consul­tant suédois est l’un des rares à faire preuve d’op­ti­misme, esti­mant que s’il y a bien un joueur capable de revenir en force après une série de bles­sure, c’est bien lui.

« S’il y a bien une chose que Rafael Nadal a fait mieux que n’im­porte quel autre joueur dans notre sport, c’est de revenir de ses bles­sures. Il a litté­ra­le­ment trans­formé sa carrière de tennisman en une saison. Au cours des 20 dernières années, il a très rare­ment joué toute une saison, puis fait une pré‐saison et recom­mencé à jouer. Il y a souvent eu six mois de travail, puis trois ou quatre mois de repos. Et puis encore trois, quatre mois de travail, puis trois, quatre mois de repos. Je pense que personne ne peut s’iden­ti­fier à l’état d’es­prit de Rafa Nadal parce qu’il y est habitué. Il sait comment gérer cela parce qu’il ne connaît que ça. »