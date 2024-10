Daniil a bien voulu évoquer pour BetBoom, un média russe son rapport avec Novak Djokovic depuis qu’il est arrivé sur le circuit. Les propos du russe confirment bien que l’image du Serbe est assez déformée par les médias.

« J’ai toujours dit que s’en­traîner avec Novak signi­fiait beau­coup pour moi. Je ne peux pas dire que c’est grâce à ces entraî­ne­ments que j’ai pu entrer dans le top 100 ou quelque chose comme ça. Mais ce fut une expé­rience sympa. J’essaie toujours de faire comprendre cela aux gens, car dans les médias, Novak est parfois présenté comme non seule­ment méchant, mais d’une manière ou d’une autre pire que quel­qu’un d’autre. Mais quelle que soit ma posi­tion, il avait toujours la même atti­tude envers moi. Il est très gentil, sympa­thique, une bonne personne et un joueur sympa. C’était vrai­ment cool. Dans un sens, on peut même l’uti­liser comme un exemple, car j’ai pu entrer dans le top dix et commencer à bien jouer. J’essaie de toujours me rappeler que pour Novak, peu importe qui vous étiez ou ce que vous repré­sen­tiez. Il est simple­ment resté lui‐même »