S’il compte riva­liser le plus long­temps possible avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, Daniil Medvedev prédit un très grand avenir aux deux phéno­mènes du tennis mondial. Il n’écarte même aucune possi­bi­lité pour les deux jeunes champions.

« Tout peut changer, vous savez, il peut y avoir de nouveaux jeunes qui montent. Mais Carlos et Jannik, sont déjà en place et comptent remporter le plus de tour­nois possibles. La ques­tion est toujours de savoir s’ils gagnent 9, 10 ou 12 tour­nois du Grand Chelem, ce qui est déjà extra­or­di­naire, ou s’ils en rempor­te­ront 25 pour battre le record Novak (24 actuel­le­ment, ndlr), ce qui est un chiffre un peu plus spécial. On ne sait jamais. Qui sait ? », a déclaré le Russe en confé­rence de presse à Indian Wells après sa défaite en finale contre Alcaraz.