Alors que le gazon est réputé comme la surface la plus rapide du circuit, Daniil Medvedev n’est pas de cet avis.

Dans un entre­tien accordé à Tennis TV, le numéro cinq mondial estime que la complexité d’adap­ta­tion vient avant tout du rebond de la balle qui est diffé­rent des autres surfaces.

« Ce n’est pas facile, l’herbe, d’après ce que j’ai entendu, c’était très rapide avant. Maintenant, c’est beau­coup plus lent, comme en fait dans l’échange, à mon avis, ce n’est pas plus rapide que les courts en dur ou en terre battue, c’est juste que le rebond est plus bas et que ça peut vous poser des problèmes. Parfois, ça glisse un peu plus, parfois ça s’ar­rête, on ne sait pas vrai­ment pour­quoi, donc c’est ce dont nous avons parlé avec mon entraî­neur. Nous avons dit que main­te­nant, sur l’herbe, je ne pense pas que ce soit la vitesse qui cause des problèmes aux joueurs, mais plutôt le rebond. Le rebond est parfois un peu bas, parfois un peu plus haut, et la seule chose qui va vite, c’est le service. Parce qu’il glisse sur le sol, le service va plus vite que n’im­porte quelle autre surface et c’est là qu’il est diffi­cile de gagner du temps et c’est pour­quoi il y a tant de tie‐breaks. Même hier, en double, nous n’avons eu aucune balle de break avec Roman. C’est parce qu’ils ont bien servi, donc ce n’est pas facile de retourner. Je pense donc que la réponse serait d’es­sayer de retourner dans le court, ce qui vous donne­rait du temps. »