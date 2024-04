L’ancien cham­pion alle­mand a été honoré cette semaine à Munich. On lui a remis une bague comme cela se fait en NBA. Cette bague signifie sont entrée dans le Hall of Fame du tennis germa­nique. Bien sûr, il en profité pour évoquer le tennis actuel, et visi­ble­ment tout ne lui plaît pas.

« Comme dans tous les sports, il s’agit de plus en plus d’argent, d’éco­nomie et de capi­ta­lisme. Et puis le sport souffre car l’authenticité des athlètes se perd un peu. Cela devient courant. Les person­nages me manquent un peu, dans le tennis, mais aussi dans d’autres sports. Je pense toujours que beau­coup d’entre eux sont géniaux, mais je trouve un peu diffi­cile de regarder des matchs plus longs en raison de la nature un peu plus unidi­men­sion­nelle du tennis »