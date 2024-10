Mike Digby, ancien parring‐partner de Novak Djokovic, a accordé une inter­view à Sportskeeda dans laquelle il a évoqué la person­na­lité de l’homme aux 24 titres du Grand Chelem.

« Beaucoup de gens le jugent, mais je pense que ce qu’il faut toujours comprendre, c’est que tout le monde fait de la compé­ti­tion d’une manière diffé­rente. Djokovic le fait d’une manière qui peut parfois être perçue comme un peu arro­gante, mais comme je l’ai dit, serait‐il ce qu’il est et aurait‐il eu le succès qu’il a eu s’il n’avait pas eu ce petit côté arro­gant ? Je dirais que non. Je pense que cela lui a donné la volonté et la déter­mi­na­tion de se dire : ‘Vous savez quoi ? Je n’aime pas le nom ‘Big 2′, je veux que ce soit ‘Big 3’. Cela lui a donné un peu de force inté­rieure pour pouvoir commencer à s’at­ta­quer à Federer et Nadal jusqu’à ce que le reste fasse partie de l’histoire. »