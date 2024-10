Aux commen­taires sur Eurosport de l’ATP 500 de Tokyo, Nicolas Mahut a été impres­sionné par son jeune compa­triote, Arthur Fils (20 ans), sacré grâce à quatre victoires face à des joueurs du top 20 dont Ugo Humbert en finale, en sauvant une balle de match.

« Arthur m’a vrai­ment épaté toute la semaine. Face à Shelton, il rate une volée penalty sur balle de match et perd le deuxième set. Malgré ça, il n’a pas dit un mot, il ne s’est pas plaint. Pareil contre (Holger) Rune (7−6 [8], 7–6 [10]) en demi‐finales où sa balle est annoncée faute alors qu’elle est pleine ligne à 6–5 au tie‐break. Derrière, il prend un ace, mais il ne bronche pas non plus. Il y a quelque temps, il aurait peut‐être râlé et ces matchs auraient pu lui échapper. Mais là, il a été hyper fort menta­le­ment. Sur cette finale comme sur l’en­semble du tournoi, il a eu une réac­tion de cham­pion », a souligné l’an­cien numéro 1 mondial en double dans des propos rapportés par L’Equipe.