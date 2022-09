Après avoir évoqué son premier souvenir de Roger Federer lors­qu’il a tota­le­ment craqué après la finale de l’Open d’Australie en 2006, Patrick Mouratoglou a cette fois dévoilé ce qui faisait du Suisse un joueur diffé­rent, à part du reste du circuit. Et contrai­re­ment aux idées reçues, le coach trico­lore a insisté sur le côté guer­rier du suisse.

« Quand on regarde Roger Federer jouer au tennis, la première chose que l’on remarque, c’est qu’il a un talent et une flui­dité de mouve­ment incroyables. Mais ensuite, on se dit… qu’il y a beau­coup d’autres joueurs de tennis qui ont aussi une certaine flui­dité et se déplacent bien sur le court. Pourquoi n’ont‐ils pas gagné de Grand Chelem alors que Federer en a gagné 20 ? Pourquoi ? Tout simple­ment parce que c’est un guer­rier. Il a toujours combattu chaque point du match comme si c’était le dernier. Il y a très peu de joueurs de tennis qui ont cette menta­lité. Grâce à cela, il a pu entrer dans l’his­toire de ce sport. »