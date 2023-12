Longuement inter­rogé par le site de l’ATP après une semaine d’en­traî­ne­ment au Koweit aux côtés de Rafael Nadal, Carlos Moya a abordé de nombreux sujets concer­nant le grand retour sur les courts de son joueur.

Et après avoir fait part de ses craintes et abordé le sujet épineux de la retraite, l’en­traî­neur espa­gnol a expliqué comment il essayait lors des séances d’en­traî­ne­ment de ne pas trop lui en demander afin de l’éco­no­miser, autant physi­que­ment que mentalement.

« On a beau essayer de lui mettre ça dans la tête et de le lui faire comprendre, quand il entre sur le court, c’est un animal compé­titif. Une grande partie de mon travail et de celui de l’équipe a été de l’ar­rêter. L’arrêter en termes de charge d’en­traî­ne­ment, en termes d’heures de travail, en termes d’in­ten­sité. Un exemple. De temps en temps, je lui dis : ‘Maintenant, tu orga­nises l’en­traî­ne­ment’. Cela m’aide aussi à voir ce qu’il aime faire, ce qu’il apprécie et s’il lui manque quelque chose. C’est quelque chose qui m’aide beau­coup. Quand je le lui ai dit, c’était un moment où Rafa commen­çait déjà à s’entraîner avec inten­sité mais il m’a dit : ‘Carlos, je préfère que ce soit toi qui le fasses. Si je le fais, je ne vais pas m’ar­rêter. Ma tête le veut, mais je ne pense pas que mon corps soit encore prêt. Je préfère donc que tu conti­nues à le faire’. »