Entraîneur de Novak Djokovic entre 2014 et 2016 et désor­mais coach d’Holger Rune, Boris Becker a récem­ment évoqué, sur le podcast d’Eurosport Allemagne, la saison 2024 qui approche à grands pas.

Et après avoir donné son avis sur le retour de Rafael Nadal et glissé quelques conseils à son compa­triote Alexander Zverev, le plus jeune vain­queur de Wimbledon de l’his­toire a expliqué en quoi la riva­lité entre Djokovic et la nouvelle géné­ra­tion était essentielle.

« Je pense que la meilleure chose qui puisse arriver au tennis dans son ensemble est que Djokovic reste fort et que la jeune géné­ra­tion réduise l’écart. En d’autres termes, je m’attends toujours à ce que Djokovic remporte un ou deux Grands Chelems. Mais je crois aussi qu’Alcaraz et les autres lui mettront plus souvent des bâtons dans les roues. J’espère que cette riva­lité entre le joueur le plus titré de tous les temps et le reste du monde du tennis se pour­suivra long­temps, car nous, les fans de tennis et les joueurs amateurs, en profitons. »