Sur gazon, Giovanni Mpetshi Perricard semble avoir trouvé ses repères. Ce mardi, il s’est offert le plus grand succès de sa carrière, en écar­tant Ben Shelton pour son entrée en lice au tournoi du Queen’s.

Malgré son élimi­na­tion au tour suivant contre Billy Harris (6−4, 7–5), le Français laisse entre­voir d’ex­cel­lentes dispo­si­tions sur la surface. Pourtant, le 67e joueur mondial n’est pas assuré de d’in­té­grer le tableau prin­cipal de Wimbledon. Le cut d’ad­mis­sion au Grand Chelem Londonien s’ar­rê­tant au 20 mai, il était au 117e rang à l’ATP.

Dans les colonnes de L’Équipe, le Lyonnais a affiché sa confiance.

« Je ne me suis encore jamais qualifié en Grand Chelem donc ça va être l’oc­ca­sion (invité à Roland‐Garros cette année). Wimbledon, c’est LE lieu mythique du tennis et je n’y ai encore jamais mis les pieds, même en juniors. Pour y aller, il faudra gagner trois matchs de quali­fi­ca­tion et je me sens prêt. En tant que tête de série numéro un, je serai favori, mais je peux aussi me taper des supers joueurs dès le premier tour comme Raonic, Thiem, Schwartzman… »