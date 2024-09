Consultant pour Eurosport France durant l’US Open, Nicolas Mahut a partagé une réflexion sur le tennis améri­cain qui compte actuel­le­ment cinq joueurs dans le top 20 : Taylor Fritz (7e), Tommy Paul (13e), Sebastian Korda (15e), Frances Tiafoe (16e) et Ben Shelton (17e).

« Je voulais parler du rebond du tennis améri­cain. Il y a une géné­ra­tion avec cinq joueurs dans les vingt premiers, et même un Nakashima qui a fait un très bon tournoi, qui me fait penser à la géné­ra­tion qu’on a eue avec Jo, Richard, Gaël, Gilles. Eux, à l’inverse des Américains, ont joué avec le Big 3. Donc je pense qu’ils auront des oppor­tu­nités que les Français n’ont pas pu avoir, ils vont se tirer vers le haut. Ils ne sont pas encore au niveau des géné­ra­tions améri­caines plus pres­ti­gieuses comme Agassi, Courier, Sampras, Chang… Mais je sens un petit frémis­se­ment. Moi je crois vrai­ment en Shelton. Je sens qu’il a le charisme, qu’il se sent en vain­queur de Grand Chelem. Je le vois plus qu’un Paul ou qu’un Tiafoe. »