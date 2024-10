L’Agence mondiale anti­do­page (AMA) a relancé l’af­faire Sinner en faisant appel auprès du Tribunal arbi­tral du sport (TAS) et en deman­dant un à deux ans de suspen­sion pour le numéro 1 mondial.

Sur le plateau d’Eurosport, où il officie en tant que consul­tant depuis quelques semaines, Nicolas Mahut a partagé une réflexion inté­res­sante sur le cas de l’Italien.

« Si vous me demandez mon avis, je pense qu’il n’a n’a pas cherché à tricher. Effectivement, il y a une négli­gence. Mais je pense que ce qui lui arrivé ne serait jamais arrivé à Novak Djokovic. Je vais expli­quer. Un joueur de double s’est retrouvé dans le même cas de figure que Sinner (Marco Bortolotti). Il a fait appel, il n’a pas été suspendu et il a été inno­centé. Le produit (conte­nant du Clostébol, la substance inter­dite) est un produit en vente libre en Italie. Donc son équipe est au courant. Sinner aurait dû être mis au courant qu’il y a un produit de ce type dans l’en­tou­rage et s’il s’en servait, le kiné aurait dû se laver les mains et mettre des gants. Et à mon avis, jamais ce serait arrivé à un joueur comme Novak parce qu’il aurait été mis au courant. Il y a eu négli­gence de la part de l’équipe de Sinner. La commu­ni­ca­tion interne, au sein de son équipe, a été très mauvaise. Il y a eu un manque d’at­ten­tion car d’autres joueurs ont été contrôlés posi­tifs à ce produit et aujourd’hui, il se retrouve dans cette situa­tion. C’est possible qu’il soit inno­cent mais suspendu pour négligence. »