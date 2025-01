Quelques jours avant l’Open d’Australie où il a été contraint à l’abandon en demi‐finales face à Alexander Zverev, Novak Djokovic a accordé une longue et très inté­res­sante inter­view au maga­zine GQ.

Un entre­tien dans lequel le Serbe fait notam­ment une révé­la­tion à propos de son père qui veut l’en­voyer à la retraite.

« Je ne sais pas s’il sera content que je dise cela, mais je vais quand même le dire : mon père essaie de me mettre à la retraite depuis un certain temps déjà. Non, honnê­te­ment ! Mais il n’a pas insisté. Il respecte ma déci­sion de conti­nuer. Et bien sûr, il comprend pour­quoi je veux conti­nuer, mais il me dit : ‘Qu’est‐ce que tu veux faire d’autre ? Qu’est‐ce que tu veux faire d’autre ?’ Il comprend la quan­tité et l’in­ten­sité de la pres­sion et de la tension qui existent, et le stress qui a un effet sur ma santé, mon corps et, par consé­quent, sur tous ceux qui sont autour de moi, y compris lui. C’est pour­quoi il m’a dit : ‘Mon fils, commence à réflé­chir à la façon dont tu veux en finir’. »