Le plus grand palmarès de l’his­toire du tennis masculin est sans conteste celui de Novak Djokovic.

Avec sa victoire aux Jeux Olympiques, le Serbe est désor­mais devant tous ses rivaux en termes statis­tiques, et a remporté tous les plus grands titres possibles.

Son ancien entraî­neur Nikola Pilic n’a d’ailleurs pas été tendre avec les jeunes pousses Jannik Sinner et Alcaraz lorsque le média Tennis Magazin lui a posé la ques­tion de la diffé­rence entre ces deux joueurs et son ancien protégé.

« Novak, le vieux maître, est tout simple­ment d’un calibre diffé­rent par rapport à Alcaraz et Sinner. Je ne veux pas être subjectif ici, mais il a été nommé sportif mondial de l’année cinq fois. Ce n’est pas mon opinion subjec­tive, c’est une déci­sion prise par des comités indé­pen­dants. Cela parle de lui‐même et c’est quelque chose de très spécial. Sinner, Alcaraz et d’autres pren­dront certai­ne­ment le relais de la nouvelle géné­ra­tion dans un ou deux ans. Novak aura alors 39 ans et tout ne sera plus comme à 29 ans. Cette évolu­tion est très inté­res­sante pour moi. »