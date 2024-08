Novak Djokovic est toujours au meilleur niveau du tennis mondial, mais ses compères de toujours Roger Federer et Rafael Nadal ne sont plus dans les débats lors­qu’il s’agit d’évo­quer les favoris aux grands titres.

De plus, Novak Djokovic étant très souvent absent lors des Masters 1000, les oppor­tu­nités de gagner ces tour­nois sont enfin ouvertes à un plus grand nombre de joueurs, en témoigne la victoire d’Alexei Popyrin à Montréal la semaine passée.

Et juste­ment, en cette année 2024, les six premiers Masters 1000 ont été remportés par six joueurs diffé­rents. Une première depuis 2003 ! A partir de 2004, la domi­na­tion de Federer avait débuté, très vite suivie par les arri­vées de Nadal, Djokovic et Murray.

📊 Pour la première fois depuis 2003, les 6 premiers Masters 1000 de la saison ont été remportés par 6 joueurs diffé­rents :



🗓️ 2024

🇺🇸 Indian Wells : Alcaraz

🇺🇸 Miami : Sinner

🇲🇨 Monte Carlo : Tsitsipas

🇪🇸 Madrid : Rublev

🇮🇹 Rome : Zverev

🇨🇦 Montreal : Popyrin



🗓️ 2003

🇺🇸 Indian… pic.twitter.com/wvbbAIq6If — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) August 14, 2024

Alors, une nouvelle ère exci­tante pour le tennis, ou plutôt une hété­ro­gé­néité inqiuétiante ?