Au cours d’une inter­view extrê­me­ment inté­res­sante accordée au média suisse Blick, le mythique prépa­ra­teur physique de Roger Federer, Pierre Paganini, à ses côtés pendant plus de deux décen­nies, s’est livré à quelques confi­dences. Si tout avait l’air « facile » pour le Bâlois, il ne s’est pour­tant jamais ménagé, explique son ami.

« Il a toujours joué comme si les limites n’exis­taient pas. Mais au fond de lui, il avait toujours ses limites à l’es­prit. Je pense qu’il savait qu’il se rappro­chait de plus en plus de cette limite. C’est d’au­tant plus fou quand on sait l’ef­fort que cela repré­sen­tait à l’en­traî­ne­ment. Il m’ar­ri­vait d’ar­river à l’en­traî­ne­ment et de rester bouche bée devant l’énergie qu’il y consa­crait », a raconté Paganini, qui n’a pu confirmer la parti­ci­pa­tion de son « poulain » à la Laver Cup.